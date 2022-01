Africa Radio : Patrick Nguema Ndong est décédé

Patrick Nguema Ndong trouvait souvent son inspiration dans les idées que lui envoyaient les auditeurs à Libreville (Gabon) où il vivait et où se trouvait le siège de la radio. Il était aussi détenteur d’un Master de Littérature et Maitre Karatéka. "En mémoire de sa personnalité exceptionnelle et de son œuvre radiophonique sans équivalent, Africa Radio propose pendant tout le mois de janvier à ses auditeurs de revisiter l’univers de l’animateur avec chaque jour un épisode de "L’Aventure mystérieuse", diffusé à 13h Temps Universel (14H à Paris) et 21H TU ( 22H à Paris)" indique un communiqué.