Africa N°1 obtient une fréquence à Brazaville

Rappelons que Africa Radio est un projet entièrement privé porté par Africa Média, le Fonds d'Investissements I&P spécialisé dans les investissements en Afrique et plusieurs personnalités africaines. La radio qui s'appuie sur l'expertise et les programmes d'Africa N°1 Paris a d'ores et déjà annoncé la création d'une rédaction à Abidjan dans les deux ans et la mise en place d'un réseau de correspondants dans toute l'Afrique.