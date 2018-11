Adagio Radio, le meilleur du classique

La radio, Enrique Hernández en connaît un rayon. Voilà 35 ans qu'il est producteur de spots publicitaires pour les plus grands réseaux espagnols. Seulement voilà, au bout d'un certain temps, il a fini par se lasser. "Forcément, on finit toujours par s'ennuyer, explique-t-il. J’ai été vraiment ravi d’apprendre l’existence de Radionomy, qui m’a permis de créer mon propre programme radio sur le web. C’est ce que j’ai fait avec Adagio Radio ".