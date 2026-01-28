APT, Ecreso, Audemat : toutes les solutions WorldCast réunies au Paris Radio Show

Vous aimerez aussi
À l’occasion du Paris Radio Show 2026, qui se tiendra les 3 et 4 février à La Bellevilloise (Paris 20e), WorldCast Systems s’installera au stand L15 pour présenter un panel complet de solutions techniques à destination des professionnels de la radio. Du transport de signal au monitoring, l’entreprise entend démontrer sa capacité à couvrir toute la chaîne de diffusion.
Parmi les produits phares présentés figure APTmpX, une technologie de transport MPX sur IP qui permet une réduction significative de la bande passante tout en maintenant la qualité de diffusion. Déjà largement adoptée, cette solution vise à optimiser les infrastructures techniques des opérateurs radio en contexte de rationalisation budgétaire.
WorldCast exposera également la gamme Ecreso FM AiO Series, des émetteurs FM disponibles de 100 watts à 2 kilowatts. Ces équipements combinent compacité, efficacité énergétique et intégration fonctionnelle, tout en répondant aux exigences techniques des réseaux FM régionaux et nationaux. Leur usage est particulièrement adapté aux stations qui cherchent à allier fiabilité et performance.
Les visiteurs du salon pourront échanger directement avec les représentants de l’entreprise, dont Philippe Codogno, responsable de comptes, qui sera présent pendant les deux journées du Paris Radio Show.
