AMI La Radio veut s'imposer en DAB+

"Le DAB+ est un projet essentiel pour le média radio que nous soutenons fermement" explique l'équipe de AMI La Radio. Plus performant pour les auditeurs, ce mode de diffusion garantit aux éditeurs la maîtrise de leur diffusion. C’est aussi une innovation technologique majeure qui modernise encore plus le média radio.

"On attend avec impatience d’autres fréquences en DAB+ pour que les auditeurs découvrent AMI La Radio". La jeune station est également diffusée en DAB+ à Paris ainsi qu'à Monaco.