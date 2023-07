AETA Audio Systems s'associe à Quanteec

"Nous sommes ravis de nous associer à QUANTEEC et de mettre sa technologie de pointe au service du marché du broadcast. La technologie apporte des avantages dans la distribution vidéo et audio qui sont en ligne avec notre mission d'établir continuellement des liensIP plus sûrs et plus simples", a souilgné Yann Vonarburg, directeur général d'AETA Audio Systems. "En combinant nos forces, nous pouvons apporter des avancées significatives dans la distribution audiovisuelle et mettre l'accent sur la qualité de service pour le public du monde entier."

"Notre collaboration avec AETA Audio Systems pose un nouveau jalon important dans le changement du paradigme du streaming sur lequel s'appuie l'industrie des média. Ensemble, nous pouvons repousser les limites de ce qui est possible en matière d'efficacité et d'empreinte environnementale dans notre secteur", a déclaré Daniel Négru, cofondateur et PDG de QUANTEEC.