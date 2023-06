ACTIV Radio a fêté ses 20 ans au Zénith de Saint-Étienne

La tournée avait débuté à Montbrison "là où tout a commencé", le mercredi 15 mars dernier, avec une journée spéciale entre 07h et 20h en présence du notamment du groupe Mickey 3D. Elle s'est achevé jeudi dernier au Zénith de Saint-Étienne avec Black M, Mentissa, Calema, Marina Kaye, Sound of Legend, Stéphane et l'Héritage Goldman pour célébrer en musique l'anniversaire de la première radio locale de la Loire. Un soir de fête partagé avec plus de 5 000 auditeurs privilégiés et autres partenaires d'ACTIV Radio.

Pour les 4 dates, ACTIV a par ailleurs offert sa tournée sur place avec sa cuvée des 20 ans spécialement conçue pour l’anniversaire...