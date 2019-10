ACPM : les sites et applications les plus consultés

On a déjà évoqué ici la difficulté pour les radios de se faire une place dans ce classement des sites et applications au milieu de grandes marques. En septembre, seule la marque franceinfo (Radio France) parvient à maintenir sa position dans les premières places. Peu de radios présentes dans le classement des sites sinon francebleu.fr (29e), europe1.fr (42e), rfi.fr (45e), franceinter.fr (47e), franceculture.fr (51e), Mouv' (69e) et, plus bas dans le classement, le site de tendanceouest.com (125e) avec 1 127 813 visites en septembre.C'est globalement mieux pour les radios sans le classement des applications pour mobiles et tablettes. On y trouve franvceinfo, France Inter, RMC, Radio France, NRJ, Euriope 1, France Culture, France Bleu, RFI, FIP, Rire & Chansons, Virgin Radio, Nostalgie, Chérie FM et encore une fois Tendance Ouest.Tous les résultats sont accessibles ICI et ICI