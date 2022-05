ACPM : les radios les plus écoutées sur le Net

Radio France domine toujours très largement le classement par réseaux avec plus de 76 millions d'écoutes actives à l'international grâce à 76 flux différents. Plusieurs groupes radiophoniques y jouent des coudent : Les Indés Radios, Espace Group, 1981, HPI ou encore La Maison FG, Rossel Radio, Précom et Isa Group.Dans le Top 15, on soulignera les performances de Radio Orient (9e) et Beur FM (13e). Le classement par marques est l'occasion de découvrir de très nombreuses radios régionales. Parmi les plus écoutées : Radio Scoop, Tropiques FM, Alouette, 100%, Radio Bonheur, Contact FM ou encore Hit West.Les principaux résultats sont ci-dessous. Les résultats complets sont LÀ