A2PRL : un week-end spécial "On a marché sur la Lune"

A2PRL proposera aux radios abonnées à son flux d’information audio un fil rouge "On a marché sur la lune !" tout au long de ce week-end estival. Les journalistes de l’agence recueilleront les impressions, les souvenirs et les analyses prospectives des spécialistes, des astronautes, des passionnés… Ils analyseront les impacts incroyables que cette conquête spatiale aura eu sur la fin du 20e siècle.

Rappelons que l’Agence de Presse Pour les Radios Locales propose à ses abonnés une offre complète de produits d’information, flashs et journaux audios prêts à diffuser. Toute son équipe travaille d’ores et déjà aux grilles de rentrée des nombreuses stations qui lui font confiance, en France métropolitaine, dans les DOM et à l’étranger.