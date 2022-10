La Coupe du monde de foot avec A2PRL

Sujets, papiers, reportages seront à retrouver dans chaque journal du jour (matin, midi et soir), dans les flashs et les flashs sports. Où en sont les Bleus à un mois de cet événement sportif ? Retour sur l'attribution controversée de la compétition au Qatar en 2010. La Coupe du Monde au Qatar, un désastre écologique ? Le mouvement de boycott autour de la compétition. La question des droits humains au Qatar etc.

L’agence annonce également la couverture intégrale de cet évènement puisqu’elle proposera, du dimanche 20 novembre au dimanche 18 décembre, 3 chroniques par jour de 1'30 (à 6h30, 12h et 18h soit 87 rendez-vous PAD). Un dispositif fédérateur et multigénérationnel pour les stations, qui pourra aussi mobiliser les sponsorings auprès des régies.