La radio ICI Paris Île-de-France lance sa chaîne YouTube "100% PSG"

À l'occasion de la 5e journée de Ligue des champions opposant le Paris Saint-Germain à Tottenham ce mercredi, ICI Paris Île-de-France annonce le lancement de sa chaîne YouTube intitulée "100% PSG – ICI Paris Île-de-France". Cette initiative s’inscrit dans la continuité du développement numérique de la station régionale de Radio France, renforçant sa présence sur les plateformes de diffusion audio et vidéo digitales

Conçue comme une extension audiovisuelle de son antenne, la chaîne "100% PSG – ICI Paris Île-de-France" propose une diversité de formats : analyses d’avant-matchs, commentaires en direct, débriefs, interviews exclusives et interventions d’invités. Ces contenus s’adressent à la fois aux auditeurs fidèles de la radio et aux nombreux supporters du Paris Saint-Germain.

