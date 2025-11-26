La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mercredi 26 Novembre 2025 - 17:20

La radio ICI Paris Île-de-France lance sa chaîne YouTube "100% PSG"


La radio ICI Paris Île-de-France poursuit son développement numérique avec le lancement de sa chaîne YouTube "100% PSG – ICI Paris Île-de-France". Une initiative annoncée à l’occasion du match de Ligue des champions PSG-Tottenham, destinée à proposer des contenus exclusifs autour de l’actualité du club de football de la capitale.


L’équipe éditoriale de la chaîne YouTube "100% PSG – ICI Paris Île-de-France" : Éric Rabesandratana, Pia Clemens, Bruno Salomon et Romain Beddouk. Crédit photo : Christophe Abramowitz pour Radio France
L’équipe éditoriale de la chaîne YouTube "100% PSG – ICI Paris Île-de-France" : Éric Rabesandratana, Pia Clemens, Bruno Salomon et Romain Beddouk. Crédit photo : Christophe Abramowitz pour Radio France

À l'occasion de la 5e journée de Ligue des champions opposant le Paris Saint-Germain à Tottenham ce mercredi, ICI Paris Île-de-France annonce le lancement de sa chaîne YouTube intitulée "100% PSG – ICI Paris Île-de-France". Cette initiative s’inscrit dans la continuité du développement numérique de la station régionale de Radio France, renforçant sa présence sur les plateformes de diffusion audio et vidéo digitales
Conçue comme une extension audiovisuelle de son antenne, la chaîne "100% PSG – ICI Paris Île-de-France" propose une diversité de formats : analyses d’avant-matchs, commentaires en direct, débriefs, interviews exclusives et interventions d’invités. Ces contenus s’adressent à la fois aux auditeurs fidèles de la radio et aux nombreux supporters du Paris Saint-Germain.


Ce lancement illustre l’évolution des usages numériques dans les médias audio. En capitalisant sur ses personnalités et son savoir-faire éditorial, ICI Paris Île-de-France adapte ses contenus pour toucher les publics en ligne. La chaîne YouTube "100% PSG" permet à la radio de déployer ses productions au-delà des formats linéaires traditionnels, tout en renforçant l’identité de son offre dédiée au sport et à l’actualité locale.

Tags : Ici, Ici Paris Île-de-France, Radio France, sport, YouTube



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


