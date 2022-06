À mi-2022, 42% de la population métropolitaine est couverte par le DAB+

Depuis 2014, le DAB+ se déploie dans l’Hexagone. Déjà en service dans 10 métropoles régionales, le DAB+ accroît sa couverture le 12 octobre 2021 par la première phase de déploiement de 25 radios métropolitaines, le long de l’axe Paris-Lyon-Marseille et par le démarrage des émissions à Avignon, Dijon et Toulon. Cette date constitue une étape importante de la mise en œuvre du plan de l’Arcom dit des "nœuds et des arcs", visant à accélérer le déploiement du DAB+ en France.

En 2022 et 2023, 18 grandes villes seront couvertes par le DAB+. La feuille de route 2022-2024 prévoit d’ores et déjà le renforcement du maillage de la couverture du DAB+ dans 50 nouvelles villes, à commencer par Laval et Valence qui feront l’objet d’un appel aux candidatures dès 2022.