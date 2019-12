À l'occasion de la grève, une bande-son des colères sur Radio Nova

Du Chili au Congo, en passant par l’Algérie, l’Irak, le Nicaragua, la Colombie, Hong Kong, l’Iran, le Liban, et jusque dans les rues de France, partout les mêmes images : celles de manifestations populaires immenses et d'une colère qui gronde. Partout, où on crie, on chante aussi ! Jusqu'à demain, Radio Nova modifie sa grille et programme ses playlists protestataires. Emissions spéciales, débats sur les retraite, un grand mix spécial Morceaux de luttes" et la mise en avant des musiques de la révolte, celles créées par des artistes d'Iran, du Chili, de Hong Kong, du Liban, de France et celles qui soutiennent les auditeurs dans leurs luttes. Ce vendredi 6 décembre, dès 9h, Radio Nova promet même de raconter dix chansons qui illustrent la contestation dans le monde.