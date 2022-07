900 000 auditeurs écoutent chaque jour Radio Classique

"Dans une période complexe, elle ouvre une fenêtre sur les événements du monde en les éclairant avec l’exigence et la nuance nécessaires. Elle progresse sensiblement sur les publics actifs (+60% en un an) et sur les CSP+ (57%)" rappelle la radio.Selon l’ ACPM , Radio Classique confirme aussi sa place de leader sur le numérique, avec 2.47 millions d’écoutes en juin. Elle réalise une audience deux fois supérieure à son concurrent direct. Enfin, Radio Classique reste la 7e radio la plus podcastée en France, la première musicale. Avec 3.8 millions d’écoutes en juin, elle confirme ainsi sa position de leader sur son segment. Au coeur de ce succès, " Franck Ferrand raconte" demeure parmi le programmes radio les plus podcastés.