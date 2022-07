ACPM : les radios les plus écoutées sur le web

Radio France, avec seulement 76 flux différents, tient toujours la tête du classement des groupes et des réseaux en totalisant près de 70 millions d'écoutes actives depuis la France et plus de 36 min de durée d'écoute moyenne. Les stations de NRJ Group, des Indés Radios, du Groupe M6 et d'Altice Médias parviennent à dépasser les 20 millions d'écoutes durant le mois de juin.Sur le Net, et selon l'ACPM, France Inter est la radio la plus écoutée avec près de 30 millions d'écoutes actives (Radio France place 4 de ses 7 stations dans les 10 premières places). Chez les régionales, Alouette, Radio Scoop, Radio Bonheur, Contact FM ou Evasion et Hit West apparaissent dans les 50 premières places du classement général.Les principaux résultats sont ci-dessous. L'intégralité est ICI