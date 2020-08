73 500 auditeurs : un nouveau record pour Horizon

Selon Médiamétrie et l'étude Médialocales 2019-2020, la station totalise désormais 73 500 auditeurs quotidiens dans les deux départements. Dans le Pas-de-Calais, en Habitudes d'écoute, la station totalise 95 100 auditeurs réguliers, pour un total de 209 800 sur la semaine. Au cœur de la zone de diffusion, composée des agglos de Lens, Béthune et Arras, Horizon conserve sa place de n°1 en PDA, toutes cibles confondues, parmi les programmes musicaux et les programmes locaux. Enfin, sur l'agglo de Béthune, Horizon s'empare de la première place en audience cumulée avec un score de 17.3 % devant NRJ, Skyrock, France bleu et RTL. "Musique, infos et proximité resteront au cœur de la stratégie d'une équipe qui assure pouvoir encore progresser" précise la radio.