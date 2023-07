EAR Local : les audiences en régions pour terminer la saison

C'est "le" bulletin de notes annuel pour les radios régionales. Un bulletin de notes qui impacte sur le chiffre d'affaires. Alors, forcément, la publication de l'EAR Local est autant attendue que redoutée. Les résultats de ce lundi matin donneront le ton des programmes de la prochaine saison et notamment des investissements financiers pour beaucoup de radios de catégorie B.Comme chaque année, et on ne peut que le regretter, Médiamétrie ne rend public que très partiellement les résultats de cette EAR Local préférant mettre seulement en avant les audiences moyennes par région et le top 20 des meilleures audiences dans les départements. À titre comparatif, la précédente EAR Local 22-23 est ICI