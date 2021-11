71% des Français ont confiance aux radios locales

Par ailleurs, les médias locaux sont reconnus comme étant proches des audiences et comme délivrant une information de qualité, fiable, approfondie et équilibrée. Concernant la proximité aux audiences (57%) et la qualité, la fiabilité et la partialité de l’information (58%), chaque média local (presse, TV, radio) devance son homologue national (54% et 56%). Les médias locaux sont proches des préoccupations des Français et délivrant une information tout aussi approfondie que les médias nationaux. Là-encore l’impact des réseaux sociaux se fait sentir sur les 15-24 ans avec respectivement 46% et 45% d’entre eux qui estiment que les réseaux sociaux délivrent une information approfondie et équilibrée.