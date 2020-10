7 bonnes raisons de maintenir l’activité commerciale durant le confinement

1. Durant le premier confinement, les radios qui ont le mieux tiré leur épingle du jeu sont celles qui ont gardé le contact avec leurs clients et qui ont soutenu le commerce local à l’antenne. Appeler les clients régulièrement pour les soutenir, les rassurer, les écouter et leur proposer des idées et des solutions fait partie du travail des commerciaux. La radio, activité tout aussi essentielle que d’autres, contribue à la solidarité locale et au soutien de l’activité économique.