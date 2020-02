7.7 millions d’écoutes actives pour les flux et radios d'Espace Group

La durée d’écoute des différents flux a enregistré un record historique avec une durée moyenne de près de 42 minutes en progression de 120% en 1 an. Espace Group se place comme le 1er groupe indépendant de radios en France sur les radios digitales écoutées en France et dans le Monde. Espace Group a lancé depuis le début de l’année plus de 20 nouveaux flux thématisés pour répondre aux attentes des consommateurs.

Le top 3 des radios les plus écoutées du groupe se compose de Jazz Radio (3.1 millions d’écoutes actives), M Radio (1.7 million) et Générations (1.6 million).