7 340 000 auditeurs pour les radios du groupe Lagardère

Avec 1h38 min de durée d’écoute RFM reste la radio musicale écoutée le plus longtemps. Chaque jour, 2 030 000 auditeurs ont été à l’écoute de la station sur la période de novembre-décembre 2018, soit 3.7% d’audience cumulée. Virgin Radio rassemble 2 390 000 auditeurs soit 4.4% d'audience cumulée. Elle devient la deuxième station musicale en audience cumulée sur les 25-49 ans le matin (7h-10h) et en journée (5h-24h) . Sur 1 an, Camille Combal a progressé en audience par quart d’heure particulièrement sur la cible des 13-24 ans (+53% ) et chez les femmes (+17%). Avec une audience cumulée de 6%, Europe 1 est écoutée chaque jour par 3 236 000 auditeurs sur la période novembre-décembre 2018.