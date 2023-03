680 358 écoutes actives pour Skyrock PLM

Au global, avec 1 516 001 de sessions d’écoute en janvier 2023, "la radio pour les militaires" SKyrock PLM confirme "sa position de radio digitale unique". Lancée en 2019, Skyrock PLM est diffusée à destination des militaires et écoutable par tous. Cette radio numérique est disponible sur l’appli mobile Skyrock où elle rejoint les 12 autres "mobiradios" de l’application.Sa programmation musicale est urbaine avec deux émissions principales : une matinale d’actualité générale et militaire animée de 6h à 9h par M’rik et Antoine L’Hermitte et une soirée de dédicaces et de messages personnels par et à destination des militaires et des familles, mais ouverte à tous de 18h à 21h, animée par Léa Tijéras.