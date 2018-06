51 radios disponibles en DAB+ dans les Hauts-de-France

"L’ouverture du DAB+ à Lille et dans les Hauts-de-France est à la fois une chance pour la région et une promesse de réussite pour l’ambitieux plan de déploiement 2018-2020 fixé par la feuille de route du CSA. La radio s’enrichit du plus apporté par le numérique" a expliqué ce matin Nicolas Curien, Conseiller du CSA, Président du groupe de travail "Radio". Pour Patrick Hannon, président du WorldDAB : "Aujourd'hui est un jour important pour la France et pour la radio numérique en Europe, Lille étant le premier d'une série de déploiements qui se dérouleront au cours des deux prochaines années. Le DAB+ s’est imposé comme la plate-forme principale du futur de la radio en Europe, des millions d'auditeurs bénéficiant de plus de choix et de la diversité apportés par le DAB+, tandis que les radios attirent de nouveaux publics et génèrent plus de revenu. Félicitations à toutes les personnes impliquées aujourd’hui dans ce lancement - nous avons hâte d’accompagner la croissance du DAB+ en France dans les années à venir".