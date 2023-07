5 consoles Lawo mc² pour mixer le Concert de Paris

Rédigé par Brulhatour le Mercredi 26 Juillet 2023 à 15:35 | modifié le Mercredi 26 Juillet 2023 à 15:35

Pour cette 11e édition du concert de musique classique au pied de la Tour Eiffel, Lawo a une nouvelle fois répondu aux exigences de sonorisation et de retransmission des chaînes publiques de radio et télévision françaises et du réseau Eurovision. Sous les mains expertes des ingénieurs du son de Radio France et de France Télévisions, les consoles Lawo ont délivré une qualité audio irréprochable à l'immense foule présente sur le Champ de Mars, ainsi qu'aux d'auditeurs et de téléspectateurs.