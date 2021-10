484 400 auditeurs quotidiens pour Radio Contact

"La stratégie définie il y a plus d'un an pour nos radios et son implémentation porte leurs fruits. C'est une grande fierté pour nous de constater les progressions constantes de Radio Contact et de Bel RTL. Rester leader est un investissement au quotidien et je veux remercier toutes les équipes qui œuvrent chaque jour au développement de nos belles marques et qui voient leurs efforts récompensés" a expliqué Erwin Lapraille, directeur des radios à RTL Belgium.

Philippe Delusinne, CEO de RTL Belgium : "Nos radios confortent leurs leaderships respectifs depuis plusieurs vagues CIM et démontrent notre capacité à toucher des audiences de plus en plus larges. Le développement digital de nos écosystèmes radio, la qualité de notre programmation et la proximité avec nos publics ne sont certainement pas étrangers à cette dynamique très positive".