47 FM démarre une fréquence à Villeneuve-sur-Lot sur 100.6

En suivant et pour bien démarrer l’année, du 22 au 28 janvier 2024, la radio prendra ses quartiers à Villeneuve-sur-Lot. Emmenés par les animateurs de la radio, Di Papet, Miguel, Yann, Jérémy et Julien et leurs complices, les auditeurs vont découvrir la radio, ses émissions et ses reportages sur place... Une belle occasion de faire connaissance ensemble avec des interviews, des jeux, des cadeaux à gagner (places de rugby, de concerts, bons d'achats, forfaits de ski, Futuroscope…). Le rendez-vous est aussi donné chez des commerçants partenaires, au Théâtre, Centre Culturel mais également au cœur de la Bastide que ce soit rive gauche ou rive droite.

Cette semaine spéciale sera à suivre sur les réseaux sociaux et sur le site web et l'appli 47FM.