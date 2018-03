45 heures d'émission pour Aymeric Bonnery sur NRJ

Depuis la rentrée, l’émission "Le Rico Show "propose tous les soirs du lundi au vendredi, de 23h à 1h, sur NRJ, "un show radio incontournable" explique la station qui confie donc à l'animateur Aymeric Bonnery le soin d'animer 45 heures d'antenne : "Aymeric Bonnery et toute l’équipe du Rico Show sont impatients de relever le défi et de vivre au rythme des auditeurs pendant ces 45 heures". Les auditeurs retrouveront tout au long de la journée des rendez-vous inédits comme "Le Popo Love Show", "Le 6/9 de Rico", "Le Rico Média Show", "Rico et ses drôles de Miss", "A la recherche du nouveau chroniqueur"...