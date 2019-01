420 000 auditeurs quotidiens pour Mouv'

Avec un gain de 80 000 nouveaux auditeurs âgés de 13 à 24 ans, Mouv’ atteint 2.3% d’audience cumulée sur cette cible (+ 0.9 point en un an). Quelques mois seulement après le lancement de sa nouvelle offre numérique, Mouv’ réalise un double record historique avec 7.6 millions de vidéos vues en décembre (+ 134% en un an) et 2.2 millions de visites sur le site mouv.fr et sa nouvelle application (+ 110% en un an).

En progression constante sur la vague de référence depuis sa relance en 2015, Mouv’ s’impose comme média global du service public pour la nouvelle génération.