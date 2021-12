41% des Français favorables au text-to-speech

Après la succession des confinements durant la crise sanitaire, la consommation audio digitale a enregistré une croissance de 20% en 2020 . L’audio digital permet donc d’élargir l’audience des médias en touchant des cibles initialement peu consommatrices de leurs contenus, à commencer par les jeunes. Dans le contexte actuel, les médias traditionnels voient leurs audiences chuter, notamment la presse écrite. Les ventes reculent de plus en plus (-3.1% par rapport à l’année précédente selon l’ACPM), alors qu’en parallèle, la consommation digitale augmente : +5.2% de visites enregistrées par les sites et les applications de presse en un an.

Alors, de nombreux médias ont choisi de suivre cette tendance en développant leurs offres audio : webradios, podcasts, technologies text-to-speech… Audion veut les accompagner dans cette révolution audio digitale en leur permettant de monétiser ces contenus, et en mettant à leur disposition sa technologie text-to-speech PrintAudio. Avec plus de 400 millions de pages web dotées du player PrintAudio, elle a permis de convertir plus de 100 000 articles, pour environ 70 000 heures d’écoute.