4.3 millions d'auditeurs pour Radio Public Santé

Depuis janvier 2019, l'ensemble des stations du groupe est mesuré par l'ACPM/OJD. Radio Public Santé dispose de 9 stations radiophoniques à thématique santé (Public Santé Détente, Public Santé loisirs & sport, Public Santé Nutri-conso, Public Santé Séniors, Public Santé Famille, Public Santé Sexo, Radio Bien-être animal) dont une version anglophone et une nouvelle station d'information généraliste en continu : Replay News. La radio a été créée en 2006 à l’initiative d’Anthony Bourdain (ancien animateur d'NRJ, Chérie FM, Nostalgie, RFM, MFM), Patrick Casties (ancien collaborateur chez RMC) et de Gérard Bardy (ancien directeur général du Généraliste et directeur du MEDEC, écrivain).Tous les résultats sont accessibles ICI