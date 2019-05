Les flux des radios les plus puissants sur le web

Peu de changements dans ce nouveau classement mensuel de l'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias : France Inter, RMC, NRJ, franceinfo, Skyrock tiennent solidement les 5 premières places du Top 20. Radio France place 4 de ses radios sans le Top 10 tout comme NRJ Group, il reste donc de place pour les autres sauf pour RMC et Skyrock. Radio Public Santé et Radio Meuh se maintiennent dans les 20 premières places.Comme chaque mois, Radio France atteint des sommets : 48 775 014 écoutes actives depuis la France avec seulement 77 flux différents. À l'international, le groupe Radionomy atteint 274 321 194 écoutes actives et totalisent plus de 125 millions d'heures écoutées.L'ensemble du classement est visible ci-dessous ou accessible ICI