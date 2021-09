30 heures d'antenne pour les 30 ans pour la Ferarock

En équipe ou en duo, les animateurs des différentes radios de la Ferarock collaboreront avec passion pour offrir "un marathon pas piqué des hannetons" : émissions inédites, archives radiophoniques, DJ set pêchu et coloré, concerts, interviews d'artistes, grosse dose de bonne humeur... Le marathon de la Ferarock ne serait pas une grande fête sans "les animations musicales défricheuses" qui rythmeront le parcours. Direction le Jardin Moderne le jeudi à 18h pour un apéro-DJ Mix d'inauguration afin de soutenir les chroniqueurs et prendre des forces avant les 30 heures de course. Seconde étape et fin du circuit dans une ambiance rock, le vendredi à 18h avec les concerts de l'artiste noise Miët et du trio nantais garage, grunge et post-punk Mad Foxes.