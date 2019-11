161 000 auditeurs supplémentaires pour les Indés Radios

Avec 8 432 000 auditeurs chaque jour à leur écoute (15.5% d’audience cumulée) soit 161 000 de plus que sur la vague de rentrée 2018 et 137 000 de plus que sur celle d‘avril-juin 2019, Les Indés Radios et leurs 131 stations locales, régionales et thématiques constituent pour la 60e vague Médiamétrie la première audience de France.

Fort d’une part d’audience de 11.8%, le groupement progresse également de 0.4 point sur un an et de 0.3 point sur une vague le plaçant ainsi toujours en tête des offres radiophoniques nationales les plus puissantes sur cet indicateur.