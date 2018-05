150 auditeurs ont trouvé un emploi grâce à Contact FM

"Les Chasseurs d'emploi" se positionne comme "une émission pensée pour simplifier le processus d'embauche". Totalement gratuite et facile d'accès (un coup de fil à l'antenne ou un post sur Facebook), l’émission a déjà permis de créer 150 emplois dans la région en l'espace d'un an. Le groupe de presse Rossel La Voix (dont fait partie Contact FM) s’appuie sur une première expérience réussie de mise en relation entre employeur et candidats sur Contact FM et a donc commencé à exploiter la marque en presse écrite (La Voix du Nord, Le Courrier Picard, L’Aisne nouvelle, Nord Littoral), en télévision (WEO) et sur le web. Ce dispositif a aussi la vocation de se décliner sur des salons "Les Chasseurs d’emploi".