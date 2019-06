15 000 auditeurs à l'Electroshock de Virgin Radio à Aix-en-Provence

Après avoir sillonné de nombreuses villes de France, Virgin Radio avait posé ses valises à Aix-en-Provence le 14 juin pour le dernier Electroshock de la saison en compagnie "des plus grands artistes électro du moment". Une foule endiablée tout le long du Cours Mirabeau à Aix-en-Provence est venue applaudir la star de l’électro Martin Solveig mais aussi Kungs et Bon Entendeur, originaires de la ville, The Avener, le duo Synapson, Petit Biscuit, Martin Jensen, Chuck Wonderland et en spécial guest Lauv.

Le concert a généré 419 672 vues de stories, plus de 252 000 vues de vidéos, dont 125 000 en Facebook Live. Un événement largement relayé avec le #Electroshock qui a comptabilisé 1.8 million d’impressions.