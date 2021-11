14.2% d‘audience cumulée pour les Indés Radios

À contre-courant d’un grand nombre d’offres radios nationales, Les Indés Radios regagnent 516 000 auditeurs sur la vague pour atteindre près de 7.8 millions d’auditeurs quotidiens sur la vague de septembre-octobre 2021, soit 14.2% d‘audience cumulée. La part d’audience des Indés Radios sur cette vague atteint 11.4%, soit plus d’un dixième de l’écoute totale de radio en France concentrée sur les opérateurs du Groupement. Sur un an, Les Indés Radios renforcent leur audience sur la cible des 25-49 ans qui fait référence sur le marché publicitaire avec respectivement +5% en quart d’heure moyen et +0.9 point en part d’audience leur permettant d’atteindre 15.6% de part d’audience sur la vague, un score loin devant celui de toutes les autres offres nationales.

Avec ses 14.2% d’audience cumulée, Les Indés Radios et leurs 129 stations locales, régionales et thématiques constituent, pour la 68e vague Médiamétrie, la première audience de France.