126 000 Radio, voici les résultats

Toujours très attendue cette 126 000. Oui ! Et en particulier celle-ci qui sanctionne la rentrée de la saison 2019-2020. Et elle traîne avec elle de nombreuses interrogations : quelle radio pour la première place que se disputent France Inter et RTL ? Quels scores pour Europe 1 qui a beaucoup souffert la dernière saison ? Quelle audience pour NRJ ? Mais plus globalement, il faut regarder l'audience cumulée totale de ce début de saison et la comparer avec celle de l'an passé. Rappelons qu'en juin dernier (lire ICI ), un grand nombre d'auditeurs avaient déserté le média radio, concluant une année qui ne restera pas un millésime.Espérons que cette saison 2019-2020 tienne toutes ses promesses.