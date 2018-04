126 000 Radio : un ciel sans nuages pour RTL

Les Associatives, elles, ont choisi définitivement le "temps long". On peut même parler de "temps très très long" et se demander pourquoi elles plafonnent depuis si -trop- longtemps à deux points. Elles sont 569 en France. Trois de plus que l’année dernière. Mais fortement bousculées ces derniers mois par des baisses continues des subventions publiques et par une crise du bénévolat. Terminé le temps où on venait frimer derrière le micro et devant les copines, dans un studio bricolé en diffusant Eighth Wonder et Spagna. Aujourd’hui, on est sur Facebook et sur Snapchat. Et il parait que c’est vraiment "trop bien" même si on voit moins le soleil.

Deux mots sur Les Indés Radios qui, avec 131 stations (contre 132 en 2017), pointent à 15.5. C’est un demi-point d’audience cumulée en moins sur un an. Allez, carpe diem les amis...