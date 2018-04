126 000 IDF : tour d'horizon nuageux des résultats

Même les programmes thématiques enregistrent une baisse sur un an, passant de 19.0% d’audience cumulée à 18.2%, et cela même si franceinfo signe ce matin un beau 12 points contre 10.7%, il y a un an. France Culture (2.4%) et Radio Classique (3.0%) perdent presque un point en un an et seule RFI, sauve la mise, en engrangeant trois petits dixièmes de point.

Rappelons qu'en Île-de-France, un point d'audience correspond 100 710 auditeurs (contre 100 120, il y a un an). En un an, la radio a donc perdu 1.2% d'audience cumulée. Cela correspond à 75 000 auditeurs qui manquent à l'appel. Pour autant, et par rapport à la précédente vague, les radios parisiennes et franciliennes ont gagné 266 000 auditeurs. L'un dans l'autre, c'est pas si terrible que ça. Attendons le mois de juillet...