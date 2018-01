100 heures de direct depuis la Corée du Sud

Pour renforcer sa rédaction de 10 envoyés spéciaux dépêchés en Corée du Sud, RMC a également constitué une Dream Team Olympique d’experts pour chaque discipline : Nathalie Péchalat (double championne d’Europe de patinage), Marie Marchand-Arvier (vice-championne du monde du Super G), Sandrine Bailly (championne du monde de biathlon), Jean-Luc Crétier (champion olympique de descente) et Sébastien Amiez (vice-champion olympique de slalom).

Par ailleurs, grâce à son partenariat avec le CNOSF, RMC est la seule radio à délocaliser son studio au "Club France" où tous les sportifs viendront fêter leurs médailles et à bénéficier d’un accès privilégié au Stade Olympique et aux athlètes (interviews et les dernières indiscrétions en exclusivité).

Dès 12h, le 9 février, la cérémonie d’ouverture en direct du Stade Olympique de Pyeongchang sera retransmise sur RMC avec Christophe Cessieux et les envoyés spéciaux RMC Sport.