100% arrive sur le 106.9 à Agen

Ce vendredi 15 décembre, Wilfried sera en direct du marché de Noël d'Agen, place Foch, entre 10h et midi. Et, dès 18h, les auditeurs de 100% ont rendez-vous au stade Armandie avec de nombreuses animations : 100% sera partenaire du match entre l'US Agen et l'US Montauban. Dès ce jeudi, 100% sera diffusée à Agen sur la fréquence 106.9. Le réseau régional est déjà présent en Lot-et-Garonne via la fréquence 92.6 qui arrose la sous-préfecture de Nérac et ses près de 7 000 habitants...