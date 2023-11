100% Radio organise son "100% LIve de Noël"

Une première partie aura lieu à 17h30 avec les gagnants 100% Talents de quartier, puis dès 18h30, les auditeurs de 100% retrouveront sur scène Grégoire, Kimberose, One-T, Maëlle, Eloïz, Jeck, Elha et Lousi Albi. Le concert "100% Live de Noël" sera présenté par Wilfried et tout l'équipe de 100% Radio.

100%, c'est 43 fréquences FM et DAB réparties sur 13 départements, de Bayonne à Montpellier. Elle diffuse des informations locales générales sur 7 zones et des informations de loisirs sur 13 zones. Ce réseau du Sud-Ouest souhaite poursuivre ses investissements au plus près de sa zone de diffusion.