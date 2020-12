10 radios rejoignent les rangs du SIRTI

Parmi les nouvelles stations, 2 radios thématiques nationales (Radio Nova et TSF Jazz), 4 radios locales ou régionales (Radio J et Judaïques FM à Paris, FM81 dans le Tarn et Radio Sainte-Baume dans le Var et les Bouches-du-Rhône). Des radios accessibles en DAB+ : My Zen Radio et Maxximum à Paris, Clazz en Seine Maritime, Loire Atlantique et Vendée et Air Zen Radio autorisée par le CSA dans l’offre métropolitaine.

Avec ces 10 nouvelles radios, le SIRTI représente désormais près de 180 radios indépendantes locales, régionales, thématiques ou généraliste d’information...