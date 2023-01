"1 jour chez vous" : un nouveau rendez-vous sur France Bleu Nord

Dès 6h, dans la matinale, les équipes de France Bleu Nord feront des points réguliers sur Armentières, sa vie locale, son économie… De 9h à 9h30, "Côté Culture" avec Agnès Delbarre pour un panorama de toute l’actualité culturelle d’Armentières. Dans "Côté saveurs", de 10h à 11h, Agnès Delbarre recevra des chefs armentiérois et des producteurs locaux. De 11h à midi, dans "Côté Jeux" avec Clarence Fabri et Zef, les auditeurs de France Bleu et les armentiérois sur place pourront répondre en direct et gagner des cadeaux. À partir de 16h, Laurent Dereux animera son 16/19 en direct d’Armentières et présentera les richesses de cette région.