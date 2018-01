1 340 000 auditeurs chaque jour pour France Culture

"France Culture franchit aujourd’hui un cap historique. Le média des idées, des savoirs et de la création rentre dans une nouvelle dimension en atteignant les 2,5% d'audience cumulée et continue de conquérir un nouveau public à travers une proposition éditoriale créative et exigeante, une politique numérique innovante et grâce à une stratégie de développement sur tous les supports. C’est le service public au service de la culture qui triomphe" a souligné hier Sandrine Treiner, directrice de la chaîne. Ces chiffres d’audience sont confortés par des résultats numériques toujours en augmentation constante : 7.1 millions de visites tous supports sur le site (+ 50% d’augmentation en un an), plus de 2 millions de vidéos en décembre 2017, 1.3 million de fans sur Facebook et 543 000 followers sur Twitter.