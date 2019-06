​Comment Lagardère prépare la vente de ses radios musicales… à la découpe

“Si il y a une offre dithyrambique qui m’arrive pour Virgin et RFM, je vous le dis franchement je regarderai”. Si certains avaient encore des doutes sur les intentions d’Arnaud Lagardère concernant l’avenir de ses stations musicales, ces propos tenus début juin ne laissent pas planer de doute quant à une sortie de ses deux radios, alors qu’il rechigne toujours à céder Europe 1. Après le pôle presse (hors JDD et Paris Match), et les chaînes de télévision (dont la pépite Gulli) vendues à M6, Virgin Radio et RFM devraient donc changer de propriétaire, et très rapidement. A la différence d’Europe 1, elles ont l’avantage d’être en relative bonne santé côté audiences, mais surtout rentables financièrement, avec un bénéfice estimé à 10 millions d’euros cette année. A elles deux, RFM et Virgin pourraient valoir près de 100 millions d'euros, selon plusieurs analystes.