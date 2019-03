towerCast se félicite de la sélection métropolitaine du CSA

"L’arrivée de ces radios nationales publiques et privées en DAB+ va donner un nouvel élan et dynamiser l’installation de ce nouveau mode de réception partout en France. towerCast souhaite accompagner ses clients dans le déploiement de cette technologie d’avenir en se positionnant tout naturellement en tant que diffuseur historique et opérateur technique de tête de réseau" explique towerCast.

Sur le marché de la radio, towerCast, en tant que diffuseur alternatif souhaite que "l’ARCEP mette en place une démarche d’analyse du marché, dans le but d’instaurer des conditions de régulation propices à la concurrence. towerCast réitère cette demande afin de permettre un accès aux infrastructures de TDF, et d’offrir les meilleures offres de service aux nouveaux éditeurs DAB+".