La radio est "un média transgénérationnel" selon Médiamétrie. Plébiscitée par les 35-59 ans (près de 85% d’entre eux l’écoutent chaque jour), elle touche aussi les jeunes (72% des 13-24 ans) et les seniors (78% des 60 ans et plus). Chacun y trouve ses centres d’intérêt. Il faut dire que l’offre est riche et plurielle : on recense 900 stations en France et 7 000 fréquences.