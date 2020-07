83.7

La région Pays de La Loire est la région qui enregistre l'audience cumulée la plus élevée en France : 83.7% selon l'étude Médialocales. C'est en Centre-Val de Loire et en Bourgogne-Franche-Comté que l'on écoute le plus longtemps la radio : 2h57. Nantes est la ville qui enregistre la plus forte audience cumulée : 77.4%